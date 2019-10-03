Хазанов в последние годы общения с Захаровым перешел с «ты» на «вы»

Актер и режиссер были знакомы друг с другом с 60-х годов.

Геннадий Хазанов в программе «Сегодня вечером» рассказал, что с Марком Захаровым они были знакомы с 60-х годов. «Дольше Захарова я знаю только свою супругу», — шутил артист. В то время режиссер руководил студенческим театром МГУ, а Хазанов был молодым актером.

В юные годы коллеги считались приятелями и обращались друг к другу на «ты». Но потом у Захарова появилась статусность и мировое признание, и Геннадий Хазанов больше не смел обращаться к нему на «ты», постепенно перейдя на более уважительное «вы».

«Такое у меня было единственный раз в жизни», — признался народный артист в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Любопытно, что жена Хазанова, Злата Эльбаум, про которую он упоминал, когда-то работала помощником режиссера Марка Розовского. А свидетелем на их свадьбе был сам Леонид Утесов.