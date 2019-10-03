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Богомолов успел помириться с Захаровым перед смертью режиссера

В легендарном «Ленкоме» нынешний муж Ксении Собчак поставил в свое время сразу несколько спектаклей.

Богомолов успел помириться с Захаровым перед смертью режиссера
Богомолов обижался на Захарова, но смог с ним помириться/globallookpress.com

Режиссер Марк Захаров, который скончался в Москве 28 сентября и был похоронен 1 октября на Новодевичьем кладбище, отмечал своим вниманием модного нынче режиссера Константина Богомолова, мужа светской львицы Ксении Собчак.

Марк Захаров. Фото
Богомолов обижался на Захарова/globallookpress.com

Благодаря Марку Захарову Богомолов поставил в театре «Ленком» ряд спектаклей. Правда, три года назад у художественного руководителя «Ленкома» и Богомолова произошел конфликт.

Из репертуара театра был убран спектакль «Князь», который был поставлен Богомоловым по произведению Фёдора Достоевского «Идиот». Как объяснял Захаров, спектакль Богомолова не собирал аншлаги. Причем один из немногих. Как отмечал Захаров, решение он принял совместно с директором Марком Варшавером. Богомолов обиделся, устроил скандал и ушел. Он смог помириться с Захаровым только спустя пару лет, за год до ухода из жизни режиссера, сообщает «Комсомольская правда».

Кстати, Богомолов присутствовал на церемонии прощания с режиссером. Он молча положил цветы к гробу худрука «Ленкома» и вышел.

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Константин БогомоловКсения СобчакМарк ЗахаровТеатр "Ленком"умер Марк Захаров
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Богомолов успел помириться с Захаровым перед смертью режиссера
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