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Захаров просил не комплексовать Долину, которая пела для «Обыкновенного чуда»

Восхитительный голос с легкой хрипотцой – всего лишь последствие затяжного сна певицы.

Захаров просил не комплексовать Долину, которая пела для «Обыкновенного чуда»
Лариса Долина. Фото Global look press

Одна из самых чарующих песен современности «Дуэт Эмилии и Трактирщика» («Ах, сударыня, вы, верно, согласитесь…») прозвучала в легендарном фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Многие помнят удивительный голос героини Екатерины Васильевой с легкой хрипотцой, но далеко не все узнают в нем сильный тембр Ларисы Долиной.

Как оказалось, певица не изменяла намеренно свой голос. Она просто пришла на запись композиции, не успев отойти от сна.

«Мы начали репетировать, а у нее сип такой идет! Утренний, непроснувшийся. И она стала из-за этого здорово комплексовать. А Марк Анатольевич говорит ей: «Вы не переживайте, наша героиня курит трубку и у нее голос сиплый, поэтому все очень удачно попало», — рассказал в эфире программы «Сегодня вечером» Леонид Серебренников, исполнивший партию трактирщика Эмиля, а также другие композиции в фильме.

Отметим, что Серебренников в тот момент был начинающим певцом. И фильм Захарова открыл его миру как гениального вокалиста. Это было свойственно режиссеру – создавать звезд.

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Захаров просил не комплексовать Долину, которая пела для «Обыкновенного чуда»
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