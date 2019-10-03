Брежнева восхитилась энергичностью мужа, который успевает «погуливать с Эрикой»

Певица Вера Брежнева в Instagram отреагировала на слухи, что ее супруг продюсер Константин Меладзе закрутил роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. В последнее время ходит много слухов, что у мужчины роман с молодой исполнительницей. Якобы именно поэтому Вера Брежнева удалила все снимки с супругом из соцсетей.

По словам яркой исполнительницы, она просто восхищена способностями своего супруга, который все и везде успевает.

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«Он успевает руководить офисом, курировать пять своих проектов, быть наставником в «Голосе», писать песни, снимать клипы, выпускать релизы, утверждать весь контент, заниматься детьми, заботиться о брате, сестре, родителях, племянниках, принимать участие во всем, что происходит в моей жизни, помогать в наших семейных вопросах и ещё, по словам прессы — погуливать с Эрикой!» — заявила Вера Брежнева.

Звезда заметила, что ньюсмейкеры смогли открыть ей глаза. «Ну просто браво», — заявила Вера Брежнева.