Звездный стиль

Брежнева показала фигуру в полупрозрачном кружевном платье

Певица снялась в рекламной кампании с Эдгардо Озорио.

Брежнева показала фигуру в полупрозрачном кружевном платье
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева в этом году стала ближе к индустрии моды. Зимой она отдохнула вместе с моделью Еленой Перминовой на Мальдивах, а вскоре сама предстала на подиуме в Париже. Не так давно певица стала звездой на открытии нового сезона в ЦУМе, также девушка теперь является амбассадором H&M и не так давно представила коллекцию Fall Conscious. На этом она не остановилась и приняла участие в создании обуви вместе с дизайнером Эдгардо Озорио.

Накануне Вера показала рекламный ролик, в котором снялась вместе с обаятельным создателем бренда Aquazzura. Сначала она появилась на видео в силуэтном кружевном платье-рыбке с открытой спиной. Образ дополнили элегантные босоножки на шпильке с переливающимися камнями. Уже в гостинице Брежнева позировала в асимметричном мини-платье с белыми вставками. Самым смелым можно считать полупрозрачное платье, с глубоким декольте, которое позволило певице показать ее стройную фигуру.

Фото: instagram.com/ververa/

И в конце девушка предстала в ботильонах и коротком, но стильном платье в горошек. «Позади у нас совершенно захватывающие 8 месяцев творчества, съёмок во Флоренции, незабываемых рассветов и море вдохновения. Видео об этом», — написала Вера.

Поклонники восхитились образами звезды для рекламной кампании. Они заверили, что не могут налюбоваться на нее. «Не знала чем любоваться: вашими ногами, обувью, интерьерами или обворожительным мужчиной», «У Веры всегда потрясающие босоножки», «Это лучшее, что я видела! Какая же ты обворожительная и такая манящая», — одарили Брежневу комплиментами подписчики. Добавим, что свою совместную коллекцию с Озорио она представит через неделю, 10 октября.

А вы любите покупать туфли?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера БрежневаЗвездный стильМодные тренды
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брежнева показала фигуру в полупрозрачном кружевном платье
Интересно?
Поделись с друзьями: