Брежнева показала фигуру в полупрозрачном кружевном платье

Вера Брежнева в этом году стала ближе к индустрии моды. Зимой она отдохнула вместе с моделью Еленой Перминовой на Мальдивах, а вскоре сама предстала на подиуме в Париже. Не так давно певица стала звездой на открытии нового сезона в ЦУМе, также девушка теперь является амбассадором H&M и не так давно представила коллекцию Fall Conscious. На этом она не остановилась и приняла участие в создании обуви вместе с дизайнером Эдгардо Озорио.

Накануне Вера показала рекламный ролик, в котором снялась вместе с обаятельным создателем бренда Aquazzura. Сначала она появилась на видео в силуэтном кружевном платье-рыбке с открытой спиной. Образ дополнили элегантные босоножки на шпильке с переливающимися камнями. Уже в гостинице Брежнева позировала в асимметричном мини-платье с белыми вставками. Самым смелым можно считать полупрозрачное платье, с глубоким декольте, которое позволило певице показать ее стройную фигуру.

И в конце девушка предстала в ботильонах и коротком, но стильном платье в горошек. «Позади у нас совершенно захватывающие 8 месяцев творчества, съёмок во Флоренции, незабываемых рассветов и море вдохновения. Видео об этом», — написала Вера.

Поклонники восхитились образами звезды для рекламной кампании. Они заверили, что не могут налюбоваться на нее. «Не знала чем любоваться: вашими ногами, обувью, интерьерами или обворожительным мужчиной», «У Веры всегда потрясающие босоножки», «Это лучшее, что я видела! Какая же ты обворожительная и такая манящая», — одарили Брежневу комплиментами подписчики. Добавим, что свою совместную коллекцию с Озорио она представит через неделю, 10 октября.

А вы любите покупать туфли?