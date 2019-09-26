Звездный стиль

Брежнева обратила себя внимание влиятельного француза на показе в Париже

Гости светского мероприятия заметили, что певица приглянулась главе одной из крупнейших компаний во Франции.

Брежнева обратила себя внимание влиятельного француза на показе в Париже
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева в этом году стала ближе к миру моды. Она стала близко общаться с моделью Еленой Перминовой, а потом даже приняла участие в одном показе. Не так давно певица снялась для глянца и стала главной звездой на открытии нового сезона в ЦУМе. Не удивительно, что артистка отложила все дела и на днях побывала в Париже, чтобы насладиться Неделей моды. Она посетила показ Etam, который прошел на легендарном стадионе Roland Garros.

Брежнева поделилась фото и видео отчетом с мероприятия. Певица выглядела неотразимо в белых брюках и приталенном сером жакете с огромным цветком.

«Показ с концертом, ещё раз убедилась, что мода и музыка прекрасно дополняют друг друга! Также интересно было послушать французских звёзд, которым подпевал весь стадион. И было очень приятно встретиться с Евой Герциговой и Летицией Каста», — рассказала Вера.

На видео артистка запечатлена на стадионе. Вместе с ней в ряду сидели несколько мужчин. По словам очевидцев, один из них постоянно смотрел на эффектную русскую блондинку. Это был Лоран Милькиор — глава одной из крупнейших компаний во Франции. Он сидел рядом с Брежневой.

«Я наблюдала, как он следил за организацией, заботился о нас, его гостях в вип-зоне и успевал кайфовать от происходящего, подпевая», — рассказал певица о своем спутнике.

«Вы явно понравились Лорану», — подметила подписчица звезды. Певица увидела этот комментарий и ответила, оставив подмигивающий смайлик. А вот поклонники тем временем стали одаривать артистку комплиментами. Ее образ очень понравился пользователям Сети. Как к новому знакомству Брежневой отнесся ее муж Константин Меладзе пока неизвестно.

А вы посещаете модные показы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера БрежневаЗвездный стильНеделя моды в Париже
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брежнева обратила себя внимание влиятельного француза на показе в Париже
Интересно?
Поделись с друзьями: