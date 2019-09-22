ЗВЕЗДЫ

Игривое настроение: Брежнева в шутку назвала себя персиком

Певица посмеялась, что при детальном рассмотрении обнаружила у себя волосы на лице.

Игривое настроение: Брежнева в шутку назвала себя персиком
https://www.instagram.com/ververa/?hl=ru

Внешностью Веры Брежневой можно лишь восхищаться. Недаром спутница Константина Меладзе была и остается одной из самых сексуальных женщин мира… Но, как оказалось, и у нее есть недостатки.

На днях певица посмеялась, обозвав себя в шутку персиком из-за волос на лице.

«Благодаря новой камере я теперь знаю, что у меня на щеках есть волосы. Я персик», — посмеялась она.

Поклонники в очередной раз похвалили звезду за самоиронию, а также отметили, что немногие решатся выложить подобное фото без тонального крема и пудры.

Напомним, ранее жена Меладзе удивила подростковым образом в Милане. На Неделе моды в Италии она примерила ярко-розовые лосины с леопардовым принтом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера БрежневаВера Брежнева и Константин Меладзе
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Игривое настроение: Брежнева в шутку назвала себя персиком
Интересно?
Поделись с друзьями: