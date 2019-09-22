Игривое настроение: Брежнева в шутку назвала себя персиком

Певица посмеялась, что при детальном рассмотрении обнаружила у себя волосы на лице.

Внешностью Веры Брежневой можно лишь восхищаться. Недаром спутница Константина Меладзе была и остается одной из самых сексуальных женщин мира… Но, как оказалось, и у нее есть недостатки.

На днях певица посмеялась, обозвав себя в шутку персиком из-за волос на лице.

«Благодаря новой камере я теперь знаю, что у меня на щеках есть волосы. Я персик», — посмеялась она.

Поклонники в очередной раз похвалили звезду за самоиронию, а также отметили, что немногие решатся выложить подобное фото без тонального крема и пудры.

Напомним, ранее жена Меладзе удивила подростковым образом в Милане. На Неделе моды в Италии она примерила ярко-розовые лосины с леопардовым принтом.