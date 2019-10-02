Ширвиндт вспомнил, как играл в покер с Захаровым

Александр Ширвиндт в одной из телепрограмм «Сегодня вечером» вспомнил, как в юности был соседом Марка Захарова и частенько играл с ним покер.

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Актер и режиссер дружили с ранней юности, отметив в прошлом году 65-летие со дня знакомства. Они даже жили в квартирах напротив, частенько встречаясь вечерами за игрой в покер, устраивая посиделки с любимой селедкой.

В карты играли не только главы семейств, но и их жены: Наталья Белоусова (вторая половинка Ширвиндта) и Нина Лапшинова (супруга Захарова).

«Ниночка всегда спрашивала: «А что меньше: каре или стрит?» Мы ей объясняли. Но к концу ночи она нас раздевала совершенно!» — поведал Ширвиндт.

Как сказал актер, Захарову из-за жены завидовали все друзья. Актриса была красивой и удивительно преданной женой. По словам дочери режиссера Александры Захаровой, мама сознательно отказывалась от ролей в кино у других режиссеров, чтобы они не имели на ее отца рычагов влияния. Женщина делала это осознанно, ничуть не жалея, что поставила на первое место мужа, а не карьеру. Сам же Марк Анатольевич снял ее единственный раз – в эпизоде сериала «Двенадцать стульев» она сыграла жену отца Федора.

Умерла Нина Лапшинова пять лет назад от рака. Марк Анатольевич скончался 28 сентября от последствий пневмонии.