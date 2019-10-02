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«Первый худсовет был дома»: Гладков рассказал, как работал с Захаровым

Композитору приходилось моментально выдавать мелодии для режиссера.

«Первый худсовет был дома»: Гладков рассказал, как работал с Захаровым
Геннадий Гладков, скриншот программы "Сегодня вечером"

Геннадий Гладков, автор музыки к кинофильмам «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Двенадцать стульев», «Формула любви» и многим другим, рассказал в программе «Сегодня вечером», как он сотрудничал с Марком Захаровым. Режиссер был непростым заказчиком, но очень интересным.

По словам композитора, Марк Анатольевич приходил к нему домой, ставил перед ним листок с текстом и требовал, чтобы тот сразу же создал какую-то импровизацию.

Как и любой созидатель, Захаров трепетно относился к созданным произведениям, однако в советское время из-за его громадной любви к аллегориям фильмы режиссера всегда «резались».

«При жесткой цензуре того времени Марк Анатольевич очень много здоровья терял», — сказал Гладков.

Композитор рассказал, что все созданные произведения, Захаров записывал на кассету и давал прослушать семье: дочери Александре и жене Нине. «У него первый худсовет был дома. Потом он говорил: «Наши одобрили», — вспомнил Гладков.

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«Первый худсовет был дома»: Гладков рассказал, как работал с Захаровым
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