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Мария Шукшина попросила молиться за отца в годовщину его смерти

Актриса напомнила, что знаменитый писатель ушел из жизни 45 лет назад.

Мария Шукшина попросила молиться за отца в годовщину его смерти
Мария Шукшина напомнила о годовщине смерти отца. Фото: globallookpress

Мария Шукшина напомнила поклонникам о годовщине смерти ее прославленного отца. Как сообщила актриса в Instagram, 2 октября исполнилось 45 лет со дня смерти Василия Шукшина.

Артистка трогательно обратилась к ее подписчикам в Instagram. Она отметила, что среди тех, кто читает ее посты и смотрит снимки, есть и почитатели знаменитого писателя. День, когда не стало родителя, до сих пор остается для нее самым грустным в году, но она чувствует поддержку тех, кто помнит и ценит Шукшина.

«В этот день не стало папы… Прошу молитв Ваших святых о рабе Божьем Василии. Царствие ему небесное!» – пишет Шукшина в соцсети.

Актриса добавила, что посвятит отцу свой ближайший спектакль. Впрочем, как посвящает его памяти все свое творчество.

С родной сестрой знаменитость общается не слишком часто. Как сообщал ранее портал Teleprogramma.pro, артистке не нравится, что Ольга Шукшина постоянно ходит на ток-шоу, где говорит о жизни своей матери, Лидии Федосеевой-Шукшиной. Недавно Мария намекнула, почему она не общается с родственниками. Для этого она процитировала речь протоиерея Андрея Ткачева, говорившего, что не надо общаться с теми, с кем это делать тяжело.

Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: globallookpress
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Мария Шукшина попросила молиться за отца в годовщину его смерти
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