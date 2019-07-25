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Мария Шукшина поделилась детскими воспоминаниями об отце

Знаменитому писателя и актеру 25 июля 2019 года исполнилось бы 90 лет.

Мария Шукшина поделилась детскими воспоминаниями об отце
Шукшина поделилась детскими воспоминаниями об отце/globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина заявила, что ей было всего семь лет, когда ее знаменитый отец писатель и актер Василий Шукшин ушел из жизни. У актрисы осталось не так много воспоминаний о любимом папе, которого она безумно любила. Однако кое-что она все-таки помнит.

Василий Шукшин. Фото
Василию Шукшину 25 июля 2019 года исполнилось бы 90 лет/globallookpress.com

По словам Марии Шукшиной, у них в квартире были стеклянные двери. Когда маленькая Маша не спала, то видела, что у папы в кабинете всю ночь горел свет. В последние годы жизни отец много трудился. Звезда считает, что он как будто предчувствовал, что ему осталось жить совсем немного и хотел сделать, как можно больше. Сама актриса заметила, что ей сейчас тяжело об этом говорить.

«Вообще люди чувствуют, когда о них думают, когда их любят по-настоящему, а не просто попеть песенки про «я вас люблю». Он же спал со сжатыми кулаками. Я все время думаю об этом. Это как же надо жить, чтобы даже ночью не расслабляться?» — задалась вопрос прославленная актриса, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Мария Шукшина уверена, что такие люди, как ее отец рождаются раз в сто лет. Напомним, что 25 июля 2019 года знаменитому писателю и актеру исполнилось бы 90 лет. В разных уголках страны по этому поводу проходят вечера памяти.

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Василий Шукшинвоспоминания о детствеМария Шукшина

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Мария Шукшина поделилась детскими воспоминаниями об отце
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