Мария Шукшина намекнула, почему не общается с родственниками

Актриса Мария Шукшина в Instagram намекнула, почему она не общается со своими родственниками. Для этого она привела слова протоиерея Андрея Ткачева, который ранее говорил, что не надо общаться с теми, с кем это делать тяжело.

«Если вы не совпадаете, не резонируете на волнах своих душевных настроений с тем или иным человеком или с группой людей, не лезьте туда, где раздражаются от вас, и где вы раздражаетесь от кого-то. И не устраивайте экспериментов: пойду специально туда, где никого не люблю и буду упражняться в терпении. Ничего не получится. Не лезьте туда, где вас не любят, и где вы не любите никого. Вот раздражаетесь вы на них, они — на вас: ну и все, ну и до свидания. Вы туда не ходите, они к вам не ходят, все, и греха нет», — говорил Андрей Ткачев.

Напомним, что у актрисы не все гладко в отношениях с сестрой. Ольга Шукшина постоянно посещает ток-шоу, где рассказывает последние новости о своей матери актрисе Лидии Федосееву-Шукшиной. Марии это очень не нравится. Ранее она говорила, что не надо выносить сор из избы.

Кстати, сейчас до предела обострились отношения Ольги и продюсера Бари Алибасова, который в прошлом году взял в жены Лидию Федосееву-Шукшину. Они обмениваются взаимными упреками. Мария Шукшина в эти «разборки родственников» предпочитает не лезть.

Добавим, что здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной за последнее время заметно ухудшилось. У женщины большие проблемы с сердцем. Кроме того, у нее скачет давление. О ней сейчас заботится любящий муж, который, как известно, сам несколько месяцев назад оказался в реанимации после того, как выпил ядовитую жидкость «Крот». Многие до сих пор уверены, что Алибасов разыграл вместе со своей командой мастерский спектакль. Сам продюсер уверяет, что отравление было самым настоящим. Первое время после происшествия продюсер группы «На-На» вел себя очень странно. Сейчас ему требуются большие деньги на лечение и восстановление пошатнувшегося здоровья. При этом родной сын не помогает продюсеру.