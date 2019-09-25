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Все как у людей: Яна Рудковская с семьей отправилась за грибами

Продюсер и ее супруг фигурист Евгений Плющенко взяли с собой в лес сына Сашу.

Все как у людей: Яна Рудковская с семьей отправилась за грибами
Плющенко и Рудковская с сыном поехали за грибами/globallookpress.com

Фигурист Евгений Плющенко в Instagram поделился забавным видео со своей семьей. Видно, что запись вела его супруга, продюсер Яна Рудковская. При этом в машине также находился сын знаменитостей Александр, который, как известно, профессионально занимается фигурным катанием.

«Куда едем, мальчики?» — спросила в начале видеозаписи Рудковская у своих любимых людей. «За грибами. С ножом за грибами», — радостно отрапортовал «Гном-Гномыч». «Какие ты планируешь грибы сегодня собрать?» — продолжила расспрос Рудковская. «Белые, подосиновики, подберезовики», — заметил Саша. «Ты отличаешь их от поганок?» — спросила супруга Плющенко. «Отличаю», — сказал он.

«Что ты любишь. Супчик грибной или картошечку?» — не унималась мама мальчика. «Ничего не люблю», — неожиданно ответил сын, после чего Рудковская и ее супруг засмеялись.

«А вот сними наших уточек, гусей», — сказал в конце записи Евгений Плющенко. «Мы в Санкт-Петербурге, ребята», — заявила Рудковская.

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Все как у людей: Яна Рудковская с семьей отправилась за грибами
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