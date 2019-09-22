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Тяга к эстетству: Рудковская продемонстрировала свой завтрак в Париже

Известный продюсер продолжает рубрику «Мои завтраки».

Тяга к эстетству: Рудковская продемонстрировала свой завтрак в Париже
Яна Рудковская/фото: Фролов Михаил/КП

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская традиционно представила фотоотчет о своем завтраке. Чаще всего Яна делает снимки утренней трапезы на своей красивой кухне или в шикарной столовой. 

Но оказывается, сейчас Рудковская в Париже и завтракает у себя в номере. Восполняет силы продюсер традиционным французским набором продуктов: сок, йогурт, фрукты и, конечно, кофе с круассанами. И красиво сервированный стол со всей этой вкуснятиной на фоне утопающего в цветах и зелени дворика отеля. 

«My beautiful breakfast in Paris (Мой красивый завтрак в Париже. — Ред.)», — подписала снимок Яна.

Рудковская всегда старается подавать даже самую простую домашнюю еду в красивой сервировке. Дома у Яны на завтрак может быть запеканка, блинчики, вареные перепелиные яйца или обычный сэндвич. Всегда на столе у продюсера — дома она или путешествует — стоят фрукты и цветы. Также утром она позволяет себе сладости. Можно заметить, что предпочтение супруга Евгения Плющенко отдаёт французским пирожным макарон.

 

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Тяга к эстетству: Рудковская продемонстрировала свой завтрак в Париже
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