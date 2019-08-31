Трамп уволил помощницу после нелестных слов о его дочерях

Мадлен Вестерхаут рассказала об отношениях Президента США с его детьми во время неформальной беседы с журналистами.

Личная помощница Президента США Мадлен Вестерхаут лишилась должности. Дональд Трамп уволил ее после того, как она нелестно высказалась о его семье во время общения с журналистами. По информации интернет-издания Politico, слухи об этом быстро разошлись по Сети. Спустя некоторое время сам Дональд Трамп подтвердил информацию.

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Во время неформальной встречи с репортерами Вестерхаут заявила, что у нее отношения с главой государства куда более теплые, чем у него с его дочерьми – Иванкой и Тиффани. Более того, уже бывшая помощница Президента США тогда добавила, что Трамп не любит фотографироваться с Тиффани из-за ее пышной фигуры.

В сообщении уточняется, что как только эта история дошла до главы государства, он сразу принял решение об увольнении Вестерхаут. Трамп назвал ее слова «немного обидными». Представители Администрации Президента также указали на некорректные действия журналистов.

«Это был неофициальный ужин, и СМИ грубо нарушили это соглашение», — высказался представитель администрации.

Говоря о произошедшем, Дональд Трамп добавил, что Вестерхаут достойно выполняла свою работу, и пожелал ей удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, недавно Президент США публично поздравил актера Шона Коннери. Ему накануне исполнилось 89 лет. Сообщение Дональд Трамп обнародовал в своем блоге в Twitter.