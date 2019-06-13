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Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»

Президента США засмеяли из-за ошибки в титуле старшего сына Елизаветы II.

Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
Дональд Трамп ошибся в написании титула принца Чарльза. Фото: Global Look Press

Дональд Трамп снова насмешил интернет-пользователей, допустив досадный промах в названии титула принца Чарльза.

Лидер США опубликовал твит, где подвел итоги своих встреч с политиками из других стран.

«Я встречаюсь и общаюсь с иностранными правительствами каждый день. Я только что встретился с королевой Английской, принцем китов, премьером Великобритании, премьером Ирландии, президентом Франции и президентом Польши. Мы говорили обо всем!» — написал он, допустив орфографическую ошибку в написании титула принца Уэльского.

Вместо «prince of Wales» (принц Уэльский) Трамп использовал схожее по звучанию существительное во множественном числе «whales» (киты).

Пост хозяина Белого дома был практически сразу же удален, но пользователи Сети к тому времени уже успели его ретвитнуть и с легкой руки лидера США принц Чарльз стал предметом мемов.

Твит Трампа набрал более трех тысяч комментариев и перепостов наряду с 12 тысячами «лайков».

Это же дало возможность интернет-острякам в очередной раз посмеяться над президентом.

«Принц Китов. Очень смешно, Дональд Трамп. Ты сделал это нарочно?» — задал вопрос создатель фейкового аккаунта от лица принца Чарльза.

 

«Китов? Нет, серьезно китов? Как много людей полагают, что Уэльс (Wales) зовется Китами (Whales)?» — поглумился еще один.

 

«Вы полагаете, что принц Уэльский жил в океане», — пошутил третий.

 

«Мы теперь все будем с нетерпением ждать встречи Дональда Трампа с принцем китов», — резюмировал другой.

 

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Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
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