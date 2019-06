Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»

Дональд Трамп снова насмешил интернет-пользователей, допустив досадный промах в названии титула принца Чарльза.

Лидер США опубликовал твит, где подвел итоги своих встреч с политиками из других стран.

«Я встречаюсь и общаюсь с иностранными правительствами каждый день. Я только что встретился с королевой Английской, принцем китов, премьером Великобритании, премьером Ирландии, президентом Франции и президентом Польши. Мы говорили обо всем!» — написал он, допустив орфографическую ошибку в написании титула принца Уэльского.

Вместо «prince of Wales» (принц Уэльский) Трамп использовал схожее по звучанию существительное во множественном числе «whales» (киты).

Пост хозяина Белого дома был практически сразу же удален, но пользователи Сети к тому времени уже успели его ретвитнуть и с легкой руки лидера США принц Чарльз стал предметом мемов.

Твит Трампа набрал более трех тысяч комментариев и перепостов наряду с 12 тысячами «лайков».

Это же дало возможность интернет-острякам в очередной раз посмеяться над президентом.

«Принц Китов. Очень смешно, Дональд Трамп. Ты сделал это нарочно?» — задал вопрос создатель фейкового аккаунта от лица принца Чарльза.

«The Prince of Whales». Very funny, Donald Trump. Did you do that on porpoise? pic.twitter.com/EbivrOLVLV

— Prince Charles (@Charles_HRH) 13 июня 2019 г.