ЗВЕЗДЫ

Наследил так наследил: как Трамп «угробил» любимую лужайку королевы

Президент США в июне 2019 года совершил визит в Великобританию, где по этому случаю в Букингемском дворце был дан банкет.

Наследил так наследил: как Трамп «угробил» любимую лужайку королевы
Дональд Трамп разозлил Елизавету II. Фото: Global Look Press

Дональд Трамп остался чрезвычайно доволен своим визитом в Великобританию в июне этого года. Хозяин Белого дома высоко оценил радушие королевы и без ложной скромности заявил, что у Елизаветы II вряд ли когда-либо был такой развеселый гость, как он.

В плане своей особы лидер США оказался прав — Ее Величеству раньше действительно не доводилось встречать таких, как он.

Во время своего визита Трамп настоял на полетах к Букингемскому дворцу на вертолете дважды в день. В результате любимая лужайка королевы перед ее резиденцией, где она обычно проводит садовые вечеринки или гуляет с корги, оказалась вся в рытвинах и кратерах от шасси.

Вертолет Трампа. Фото.
Вертолет Трампа испортил лужайку у Букингемского дворца. Фото: Global Look Press

На следующий день, после того как Трамп «наследил», Елизавета II, встречая премьера Австралии Скотта Моррисона, пожаловалась ему на ущерб. «Посмотрите, что стало с моей лужайкой. Ее угробили», — цитирует королеву Express.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьявертолетДональд ТрампЕлизавета IIКоролева Елизавета II

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наследил так наследил: как Трамп «угробил» любимую лужайку королевы
Интересно?
Поделись с друзьями: