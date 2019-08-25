Наследил так наследил: как Трамп «угробил» любимую лужайку королевы

Президент США в июне 2019 года совершил визит в Великобританию, где по этому случаю в Букингемском дворце был дан банкет.

Дональд Трамп остался чрезвычайно доволен своим визитом в Великобританию в июне этого года. Хозяин Белого дома высоко оценил радушие королевы и без ложной скромности заявил, что у Елизаветы II вряд ли когда-либо был такой развеселый гость, как он.

В плане своей особы лидер США оказался прав — Ее Величеству раньше действительно не доводилось встречать таких, как он.

больше по теме Барашек и местное вино: чем потчевала Трампа Елизавета II На банкете в честь президента США в Букингемском дворце присутствовали 170 человек.

Во время своего визита Трамп настоял на полетах к Букингемскому дворцу на вертолете дважды в день. В результате любимая лужайка королевы перед ее резиденцией, где она обычно проводит садовые вечеринки или гуляет с корги, оказалась вся в рытвинах и кратерах от шасси.

На следующий день, после того как Трамп «наследил», Елизавета II, встречая премьера Австралии Скотта Моррисона, пожаловалась ему на ущерб. «Посмотрите, что стало с моей лужайкой. Ее угробили», — цитирует королеву Express.