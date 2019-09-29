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Захаров когда-то спас Шукшину от тяжелейшей депрессии

Прийти в себя ей помогла роль мадам Грицацуевой в сериале «12 стульев».

Захаров когда-то спас Шукшину от тяжелейшей депрессии
Мария Шукшина, "Сегодня вечером", стоп-кадр

Марк Захаров когда-то спас Лидию Федосееву-Шукшину от тяжелейшей депрессии, в которую она погрузилась после кончины мужа Василия Шукшина. Об этом она рассказывала в эфире программы «Сегодня вечером» около года назад. В память о великом режиссере передачу повторили на «Первом канале» в день смерти худрука «Ленкома».

Василий Шукшин умер в 1974 году, это стало страшным ударом для Федосеевой-Шукшиной, которая никак не могла справиться с горем.

«Несмотря на то, что у меня были дети, мне не хотелось жить. Я начинала задумываться об уходе в монастырь», — говорила она.

На пике душевных страданий к актрисе неожиданно позвонил представитель Марка Захарова и сообщил, что ей хотят предложить роль мадам Грицацуевой в фильме «12 стульев». Режиссер явился к Шукшиной прямо домой. Актриса была настолько смущена, что начала говорить глупости.

«Марк Анатольевич, я вам сейчас скажу, кому вам снимать», — с перепугу сказала она. Захаров ответил артистке, как всегда, с юмором: «Да? Вы скажете, кого надо снимать? Во всех ролях или только мадам Грицацуеву?».

Шукшина посоветовала двух актрис: Галину Волчек и Наталью Крачковскую. Она не знала, что Гайдай уже снял фильм по тому же произведению Ильфа и Петрова именно с Крачковской.

В итоге Захаров успокоил Шукшину и настоял на том, чтобы она сыграла забавную мадам. Эта комедийная роль позволила актрисе отрешиться от тяжких мыслей и начать жизнь заново.

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Захаров когда-то спас Шукшину от тяжелейшей депрессии
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