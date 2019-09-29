Захаров незадолго до смерти рвался в театр и хотел репетировать

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что незадолго до смерти режиссера Марка Захарова он общался с ним. Тот, как отметил Варшавер, рвался в театр и хотел репетировать. По словам директора «Ленкома», ему удалось пообщаться с врачами Марка Захарова. Медики отмечали, что режиссер очень любил жизнь. Он хотел продолжать репетиционный процесс.

Варшавер добавил, что в ближайшее время будет обязательно закончена работа над постановкой «Капкан». Это последний спектакль Марка Захарова. Кстати, на спектакль уже вовсю продаются билеты, но в связи с последними событиями постановку покажут чуть позднее. Варшавер отметил, что к нему пришло за последнее время много актеров. Их всех волнует судьба спектакля. Он сказал, что будет обязательно делать все то, что просил его Марк Захаров при жизни.

«Спектакль, который он начал ставить, мы обязательно поставим в его честь, чтобы его вспоминать еще много-много лет», — добавил директор театра в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, что Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет. До своего очередного дня рождения он не дожил всего две недели. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии. Марк Захаров испытывал серьезные проблемы со здоровьем на протяжении последних месяцев. При этом про свои болячки он никогда говорить не любил. Режиссер был беззаветно предан своему любимому театру, которому отдал почти полвека жизни.

После смерти Захарова многие звезды высказали слова соболезнования его близким и родным. Все отмечали, что режиссер – настоящий гений. За свою жизнь он создал огромное количество прекрасных кинокартин, от которых до сих пор без ума многие россияне. Известно, что похороны режиссёра пройдут 1 октября. На них ожидается очень много друзей Марка Захарова, а также его коллег. Похоронят звезду на Новодевичьем кладбище столицы.