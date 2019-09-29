НОВОСТИ

Захаров незадолго до смерти рвался в театр и хотел репетировать

Об этом сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Захаров незадолго до смерти рвался в театр и хотел репетировать
Захаров даже, когда находился в больнице, рвался на работу/globallookpress.com

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что незадолго до смерти режиссера Марка Захарова он общался с ним. Тот, как отметил Варшавер, рвался в театр и хотел репетировать. По словам директора «Ленкома», ему удалось пообщаться с врачами Марка Захарова. Медики отмечали, что режиссер очень любил жизнь. Он хотел продолжать репетиционный процесс.

Марк Захаров. Фото
Захаров очень хотел репетировать в театре/globallookpress.com

Варшавер добавил, что в ближайшее время будет обязательно закончена работа над постановкой «Капкан». Это последний спектакль Марка Захарова. Кстати, на спектакль уже вовсю продаются билеты, но в связи с последними событиями постановку покажут чуть позднее.  Варшавер отметил, что к нему пришло за последнее время много актеров. Их всех волнует судьба спектакля. Он сказал, что будет обязательно делать все то, что просил его Марк Захаров при жизни.

«Спектакль, который он начал ставить, мы обязательно поставим в его честь, чтобы его вспоминать еще много-много лет», — добавил директор театра в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, что Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет. До своего очередного дня рождения он не дожил всего две недели. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии. Марк Захаров испытывал серьезные проблемы со здоровьем на протяжении последних месяцев. При этом про свои болячки он никогда говорить не любил. Режиссер был беззаветно предан своему любимому театру, которому отдал почти полвека жизни.

После смерти Захарова многие звезды высказали слова соболезнования его близким и родным. Все отмечали, что режиссер – настоящий гений. За свою жизнь он создал огромное количество прекрасных кинокартин, от которых до сих пор без ума многие россияне. Известно, что похороны режиссёра пройдут 1 октября. На них ожидается очень много друзей Марка Захарова, а также его коллег. Похоронят звезду на Новодевичьем кладбище столицы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Марк ВаршаверМарк Захаровумер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Захаров незадолго до смерти рвался в театр и хотел репетировать
Интересно?
Поделись с друзьями: