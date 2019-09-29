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Письма к Катерине Матвеевне в «Белом солнце пустыни» придумывал Захаров

Знаменитый режиссер обладал нестандартным чувством юмора и писательским талантом.

Письма к Катерине Матвеевне в «Белом солнце пустыни» придумывал Захаров
Захаров. Фото Global look press

28 сентября ушел из жизни культовый российский режиссер Марк Захаров. Многие его знают по театральным постановкам и киноработам. Однако его талант не ограничивался только этим.

Захаров был талантливым актером, общественным деятелем, писателем, публицистом и сочинителем юморесок. И, когда возник вопрос, кто сможет написать письма товарища Сухова к жене Катерине Матвеевне для киноленты «Белое солнце пустыни», режиссер Владимир Мотыль решил, что лучше всех это сделает именно Захаров, пишет «КП».

Важно было показать красноармейца живым русским человеком с трогательными чувствами и трепетной душой. Режиссер справился с поставленной задачей гениально – его восемь писем стали классикой советского кинематографа. Фразу «А еще скажу вам, разлюбезная Катерина» даже включили в сборник современного городского фольклора.

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Письма к Катерине Матвеевне в «Белом солнце пустыни» придумывал Захаров
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