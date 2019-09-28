НОВОСТИ

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на рейсе Барнаул — Москва

Ранее артист в своем Instagram написал, что у него все хорошо.

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на рейсе Барнаул — Москва
Максим Аверин. Фото: globallookpress/com

Максим Аверин отказался извиняться за инцидент на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс Барнаул — Москва 26 сентября. Это стало известно после того, как за комментарием по поводу скандальной истории к звезде «Глухаря» и «Склифосовского» обратились журналисты телекомпании РЕН ТВ. Ответ Максима прозвучал весьма категорично.

«Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал», — сказал артист, затем сел в автомобиль и уехал.

Напомним, инцидент весьма подробно прокомментировали в подробностях представители авиакомпании «Аэрофлот». Они рассказали, что Максим Аверин и его директор Николай Коренев вели себя неподобающе и создавали дискомфорт не только членам экипажа, но и пассажирам. Позже в своем Instagram артист написал, что у него все хорошо. Заступились за звезду и его коллеги-артисты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актердебошМаксим Аверинпьяный дебошскандал в самолете
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на рейсе Барнаул — Москва
Интересно?
Поделись с друзьями: