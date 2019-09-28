Максим Аверин отказался извиняться за дебош на рейсе Барнаул — Москва

Ранее артист в своем Instagram написал, что у него все хорошо.

Максим Аверин отказался извиняться за инцидент на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс Барнаул — Москва 26 сентября. Это стало известно после того, как за комментарием по поводу скандальной истории к звезде «Глухаря» и «Склифосовского» обратились журналисты телекомпании РЕН ТВ. Ответ Максима прозвучал весьма категорично.

«Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал», — сказал артист, затем сел в автомобиль и уехал.

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Напомним, инцидент весьма подробно прокомментировали в подробностях представители авиакомпании «Аэрофлот». Они рассказали, что Максим Аверин и его директор Николай Коренев вели себя неподобающе и создавали дискомфорт не только членам экипажа, но и пассажирам. Позже в своем Instagram артист написал, что у него все хорошо. Заступились за звезду и его коллеги-артисты.