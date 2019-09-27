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В «Аэрофлоте» прокомментировали скандал с Авериным на борту самолета

Напомним, в полиции актеру выписали штраф в 500 рублей.

В «Аэрофлоте» прокомментировали скандал с Авериным на борту самолета
Фото: globallookpress.com

Представители авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали скандал, который устроили пьяный пассажир и актер Максим Аверин, летевшие рейсом Барнаул-Москва. Как отмечают сотрудники, на рейсе SU1433 «произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением».

Мужчины бизнес-класса, у «которых наблюдались внешние признаки алкогольного опьянения» нарушили правила поведения в самолете. Они вели себя вызывающе, проявляли неуважение к экипажу воздушного судна и другим пассажирам. Представители авиакомпании также отмечают, что в адрес бортпроводников звучали нецензурные выражения и оскорбления, да и другим пассажирам в этих условиях было крайне дискомфортно.

На просьбы успокоиться мужчины не реагировали, капитан воздушного судна сообщил об инциденте на землю, пишут «Известия».

Напомним, портал Teleprogramma.pro уже сообщал о том, что после того, как на Максима Аверина составили протокол в полиции и выписали штраф в 500 рублей, актера отпустили домой. Второй участник дебоша, личность которого сейчас устанавливается, отправился на медицинское освидетельствование.

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актерМаксим Аверинпьяный дебошскандал в самолете
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В «Аэрофлоте» прокомментировали скандал с Авериным на борту самолета
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