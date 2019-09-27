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Максим Аверин прокомментировал инцидент в самолете Барнаул — Москва

Актер отметил, что у него все хорошо.

Максим Аверин прокомментировал инцидент в самолете Барнаул — Москва
Максим Аверин. Фото: globallookpress.com

После скандала, случившегося в самолете компании «Аэрофлот», который выполнял рейс Барнаул-Москва, СМИ опубликовали комментарии практически всех сторон неприятной истории. Официальной информацией поделились полицейские, представители авиакомпании и второй частник и, как оказалось, зачинщик авиадебоша.

Теперь на события отреагировал и сам Максим Аверин, также ставший участником конфликта. На своей странице в социальной сети Instagram он обратился к своим поклонникам и подписчикам, и, по большей части, успокоил их, не вдаваясь в подробности.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!»

Между тем, в частных беседах со знакомыми актер называет информацию, появившуюся о нем в СМИ, провокацией, очевидно имея в виду видео, опубликованное изданием LIFE.ru в своем Instagram. На кадрах, звезда «Глухаря», конечно, резко реагирует на камеры, но находящимся в состоянии алкогольного опьянения не выглядит.

Вероятно, артист просто оказался заложником ситуации, когда действительно выпивший директор артиста разбушевался на борту самолета, а Максиму Аверину пришлось вмешаться. В этом случае слова директора Коренева, оправдывающие актера, выглядят вполне уместными.

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актердиректоркомментарийМаксим Аверинскандал в самолете
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Максим Аверин прокомментировал инцидент в самолете Барнаул — Москва
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