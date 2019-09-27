Коллега Аверина по «Склифосовскому» вступилась за актера

Актриса Анна Якунина призвала недоброжелателей для начала взглянуть на себя.

В совсем нетипичную для себя ситуацию на днях попал актер Максим Аверин. Он вдруг оказался одним из двух авиадебоширов на рейсе «Барнаул – Москва». Тогда командир экипажа вызвал наряд полиции, чтобы в аэропорту «безадресно» матерящихся пассажиров проводили в отдел.

Так и случилось. Правда, позже выяснилось, что звезда экрана всего-то пытался утихомирить собственного директора. Однако Максим вдаваться в подробности и комментировать неприятную для всех ситуацию не стал, заметив коротко, что у него «все хорошо».

Теперь же за актера заступились и его лучшие друзья. Одной из первых осадить недоброжелателей посмешила актриса Анна Якунина.

Звезда экрана начала монолог словами Булата Окуджавы, призвав «Научитесь сначала себе самому

не прощать ни единой промашки, а уж после кричите врагу своему, что он враг и грехи его тяжки». А после пролила свет на случившееся на борту.

Со слов женщины, Максим не устраивал дебоша на лайнере, а всего-лишь заступился за коллегу, который позволил себе в тот вечер немного лишнего.

«Но его решила разбудить «заботливая» стюардесса, чтобы документально оформить его плохое поведение… Мне всегда казалось, что женщина должна быть мудрой! Но к стюардессе нашего рейса это видимо не относится», — добавила она.

А также посоветовала поскорее переключиться на творчествами во Максима. Ведь уже сегодня вечером актер вышел на сцену театра Сатиры.