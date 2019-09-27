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Стал известен второй участник дебоша в самолете Барнаул-Москва

А первым, как уже сообщалось, оказался актер Максим Аверин.

Стал известен второй участник дебоша в самолете Барнаул-Москва
Максим Аверин и его директор стали участниками скандала в самолете. Фото: globallookpress.com

Телекомпания РЕН ТВ выяснила, кем был второй участник дебоша в самолете авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшим рейс Барнаул-Москва. Им оказался директор Максима Аверина Николай Коренев. По информации издания, именно он и оказался зачинщиков скандала.

Директор артиста был пьян и спровоцировал конфликт с бортпроводницами, ругался матом и не реагировал на замечания экипажа борта. Журналисты агентства РИА Новости связались с Кореневым и поинтересовались о Максиме Аверине. Представитель звезды «Глухаря» отметил, что Аверин жив — здоров и сейчас работает дома. Кроме того, Николай подчеркнул, что ему неизвестно о задержании артиста.

Напомним, портал Teleprogramma.pro ранее сообщал о том, что обоих мужчин по прилету в Москву задержали полицейские и отвезли в участок, где составили на них административный протокол, выписав штраф в 500 рублей. После чело Максим Аверин отправился домой, а Коренев на медицинское освидетельствование.

Чуть позже неприятный инцидент прокомментировали представители авиакомпании «Аэрофлот».

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Тэги:

актерАлкогольное опьянениедиректорМаксим Аверинполицияскандал в самолете
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Стал известен второй участник дебоша в самолете Барнаул-Москва
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