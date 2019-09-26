Аверин устроил скандал на борту самолета Барнаул – Москва

В неприятную, а главное, совсем нетипичную для себя историю попал известный актер Максим Аверин. Накануне он пополнил ряды так называемых, авиадебоширов, устроив скандал на борту самолета, летевшего рейсом Барнаул – Москва.

ТАСС со ссылкой на представителей управления на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщает, что командир воздушного судна во время полета передал сотрудникам авиакомпании, а те — в Шереметьево, информацию о неадекватном пассажире на борту. По сообщению в аэропорт отправили наряд полиции.

Как рассказали члены экипажа полиции, «героями» истории стали два пассажира, в том числе и Максим Аверин, один из которых был нетрезв. Они «безадресно» матерились. Мужчин доставили в отдел полиции, составили протокол об административном правонарушении, выписали штраф по 500 рублей и отпустили. При этом пассажира, который предположительно, был пьян отправили на медосвидетельствование. Был ли этим мужчиной любимый миллионами артист, не уточнятся.

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