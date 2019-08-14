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Гузеева и Эппле отреагировали на фото 29-летнего сына Кудрявцевой с сестренкой

Сама телеведущая уже успела стать бабушкой. У Леры подрастает годовалый внук Левушка.

Гузеева и Эппле отреагировали на фото 29-летнего сына Кудрявцевой с сестренкой
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram супруга хоккеиста Игоря Макарова опубликовала семейный кадр. Снимок был сделан на детском празднике по случаю дня рождения дочери телеведущей. В августе Машеньке исполнился годик. Среди приглашенных на вечеринке был замечен и 29-летний Жан Ленюк. Молодой человек пришел в гости к маме для того, чтобы лично поздравить сестренку с важной датой. Примечательно, что у сына Леры Кудрявцевой подрастает наследник — маленький Левушка всего на два с половиной месяца старше своей тетушки.

Так, в мае 2018 года ведущая программы «Секрет на миллион» обзавелась внуком, а вскоре и сама ушла в декрет, став мамой во второй раз. За время короткого отпуска по уходу за ребенком Лера не отходила от малышки.

Лариса Гузеева не оставила без внимания свежий снимок сына и дочки Леры Кудрявцевой (Фото: Instagram.com/leratv)

К слову, снимок уже взрослого сына Кудрявцевой с годовалой сестренкой Машенькой не оставили без внимания и подруги телеведущей. Одной из первых фото прокомментировала Лариса Гузеева.

«Лер, и вот он тебе прям маааам, а ты ему — да, сыночек! Да?!» — обратилась к супруге Игоря Макарова актриса.

«Да, да», — не без иронии подметила телеведущая, сопроводив свои слова смеющимися смайлами.

«Ого, Лера!!! Ты счастливая», — добавила Жанна Эппле, как мама двух сыновей.

По словам телеведущей, она очень трепетно относится ко всему, что касается ее маленькой дочки. Кудрявцева и Макаров окружили кроху заботой и любовь. Супруги стараются исполнять любой каприз Машеньки, делая все для того, чтобы она росла счастливой.

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Гузеева и Эппле отреагировали на фото 29-летнего сына Кудрявцевой с сестренкой
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