Гузеева и Эппле отреагировали на фото 29-летнего сына Кудрявцевой с сестренкой

Сама телеведущая уже успела стать бабушкой. У Леры подрастает годовалый внук Левушка.

На личной страничке в Instagram супруга хоккеиста Игоря Макарова опубликовала семейный кадр. Снимок был сделан на детском празднике по случаю дня рождения дочери телеведущей. В августе Машеньке исполнился годик. Среди приглашенных на вечеринке был замечен и 29-летний Жан Ленюк. Молодой человек пришел в гости к маме для того, чтобы лично поздравить сестренку с важной датой. Примечательно, что у сына Леры Кудрявцевой подрастает наследник — маленький Левушка всего на два с половиной месяца старше своей тетушки.

Так, в мае 2018 года ведущая программы «Секрет на миллион» обзавелась внуком, а вскоре и сама ушла в декрет, став мамой во второй раз. За время короткого отпуска по уходу за ребенком Лера не отходила от малышки.

К слову, снимок уже взрослого сына Кудрявцевой с годовалой сестренкой Машенькой не оставили без внимания и подруги телеведущей. Одной из первых фото прокомментировала Лариса Гузеева.

«Лер, и вот он тебе прям маааам, а ты ему — да, сыночек! Да?!» — обратилась к супруге Игоря Макарова актриса. «Да, да», — не без иронии подметила телеведущая, сопроводив свои слова смеющимися смайлами. «Ого, Лера!!! Ты счастливая», — добавила Жанна Эппле, как мама двух сыновей.

По словам телеведущей, она очень трепетно относится ко всему, что касается ее маленькой дочки. Кудрявцева и Макаров окружили кроху заботой и любовь. Супруги стараются исполнять любой каприз Машеньки, делая все для того, чтобы она росла счастливой.