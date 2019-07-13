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Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью

Телеведущая поделилась в соцсети архивными фотографиями.

Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью
Лариса Гузеева. Фото: globallookpress.com

Даже критически настроенные поклонники признают, что дочь Ларисы Гузеевой выросла настоящей красавицей. 18-летняя Ольга унаследовала все очарование знаменитой мамы, о чем телеведущая недавно напомнила в соцсети.

Актриса опубликовала в Instagram черно-белый коллаж, на котором сравнила собственное фото в молодости и снимок наследницы. «Дочки-матери», – лаконично подписала пост Гузеева. В комментариях телесваха отметила: у нее нет цели доказать, что дочь похожа на нее. А многие комментаторы заявили, что девушка больше напоминает отца, ресторатора Игоря Бухарова.

«Доча – папина копия! Вы красивее», «Копия отца», «Может, больше есть сходство с отцом, но этот взгляд точно ваш, Лариса!», «Совершенно разная красота», «Дочь красавица, но похожа на отца», – высказали свое мнение комментаторы.

Фото: Instagram@_larisa_guzeeva_

Напоммним, Гузеева и ее избранник женаты уже двадцать лет. Недавно артистка рассказала, что в ее семейной жизни наступил кризис. Отношения актрисы с мужем испортились настолько, что она едва не подала на развод. Но накануне супруги вместе отправились в путешествие по Европе. Судя по всему, пара уже помирилась.

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Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью
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