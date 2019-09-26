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Борисов рассказал, почему расстался с молодой гражданской женой

Девушка по имени Анна - ровесница его дочери Маши.

Борисов рассказал, почему расстался с молодой гражданской женой
Михаил Борисов расстался с гражданской женой/globallookpress.com

Ведущий Михаил Борисов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о жизни со своей третьей гражданской женой Анной Марковой. Она годится ему в дочери. Девушка была студенткой, когда они познакомились.

Михаил Борисов. Фото
Борисов расстался с молодой гражданской женой/Кадр из программы «Судьба человека»

«Да. Мы были вместе 10 лет. Я все старше, а жены все моложе», — отметил Михаил Борисов.

Как он сказал, они прожили прекрасные десять лет и расставаться ему было не страшно. «Я очень рад за Анечку. Она — молодец. Аня актриса театра Ермоловой. Она прекрасная мама. У нее чудесные дети. Я присматриваю за ними. Две девочки, мальчик хороший. Семья хорошая. Все хорошо у них», — заметил Борисов.

Сам он винит себя в расставании с девушкой. «Это тяжело очень. Я виноват. Ане надо было, чтобы были у нее свои дети. Надо было ей двигаться в свою сторону. А я уже был не в очень боевом состоянии. В плане перестройки своей жизни. Я вообще не предмет для подражания. Если меня осудят, то я кивну. Есть за что ругать, за что осуждать. Я много сделал неправильно в жизни», — сказал популярный телеведущий.

Ведущий Борис Корчевников поинтересовался, пожалел ли Борисов впоследствии, что жизнь с молодой гражданской женой не сложилась. «Пожалел, но пасту в тюбик обратно уже не впихнешь», — заметил он.

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Тэги:

Анна МарковаБорис КорчевниковМихаил БорисовПрограмма "Судьба человека"
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Борисов рассказал, почему расстался с молодой гражданской женой
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