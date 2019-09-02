Волочкова неожиданно появилась на школьном уроке дочери

У дочери Анастасии Волочковой Ариадны начался новый школьный учебный год. Как рассказала звездная мама поклонникам в соцсети, девочка пошла в восьмой класс.

Поздравить единственную наследницу артистка решила неожиданным способом, внезапно появившись в ее классе на уроке русского языка. На снимке, который Анастасия опубликовала в Instagram, она стоит, обнимая Ариадну, в окружении других учеников. Для визита в учебное заведение звезда выбрала длинное, облегающее фигуру платье с глубоким декольте.

«Пусть мое вторжение на урок русского языка было внезапным, но, верю, приятным. Я решила поздравить мою любимую Аришу именно так», – пояснила Волочкова.

Балерине сложно поверить в то, что ее дочь так быстро подросла. Кажется, совсем недавно она впервые пришла в школу семилетней первоклассницей.

Напомним, за последние месяцы из-за большой рабочей нагрузки и строгой диеты Волочкова заметно сбросила вес. Артистке нравятся ее нынешние формы, но, судя по всему, близким кажется, что она слишком исхудала. Недавно она показала в своем блоге кадры аппетитного ужина и призналась, что близкие уже мечтают ее «откормить».