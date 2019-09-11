Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке в пуантах

Балерина не только с легкостью танцует на носочках, но и занимается в такой манере спортом.

Анастасия Волочкова не изменяет себе нигде. Даже в тренажерном зале она ведет себя исключительно как балерина. Недавно она удивила своим умением ходить по беговой дорожке на пуантах.

Кардиотренажер на высокой скорости итак непросто преодолеть, а тут такой класс! Балерина вполне уверенным быстрым шагом на одних носочках преодолела весьма внушительное расстояние.

Чуть позже артистка порадовала посетителей спортзала своим коронным шпагатом, который она тоже сделала в пуантах.