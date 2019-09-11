Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке в пуантах

Анастасия Волочкова не изменяет себе нигде. Даже в тренажерном зале она ведет себя исключительно как балерина. Недавно она удивила своим умением ходить по беговой дорожке на пуантах.
Кардиотренажер на высокой скорости итак непросто преодолеть, а тут такой класс! Балерина вполне уверенным быстрым шагом на одних носочках преодолела весьма внушительное расстояние.
Чуть позже артистка порадовала посетителей спортзала своим коронным шпагатом, который она тоже сделала в пуантах.
«Для меня очень важно всегда поддерживать форму, растяжку, тонус мышц. И растягивать не только связки, но и удовольствие! Жить я люблю на позитиве и с радостью. Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик… Но такая легкость в теле!» — поделилась она со своими подписчиками.