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Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке в пуантах

Балерина не только с легкостью танцует на носочках, но и занимается в такой манере спортом.

Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке в пуантах
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Анастасия Волочкова не изменяет себе нигде. Даже в тренажерном зале она ведет себя исключительно как балерина. Недавно она удивила своим умением ходить по беговой дорожке на пуантах.

Кардиотренажер на высокой скорости итак непросто преодолеть, а тут такой класс! Балерина вполне уверенным быстрым шагом на одних носочках преодолела весьма внушительное расстояние.

Чуть позже артистка порадовала посетителей спортзала своим коронным шпагатом, который она тоже сделала в пуантах.

«Для меня очень важно всегда поддерживать форму, растяжку, тонус мышц. И растягивать не только связки, но и удовольствие! Жить я люблю на позитиве и с радостью. Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик… Но такая легкость в теле!» — поделилась она со своими подписчиками.

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Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке в пуантах
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