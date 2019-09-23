«Мы не были близкими людьми»: Чехова на похоронах отца сделала признание

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова пришла на похороны отца Александра Корчунова, который скончался на днях. Мужчина долгие годы был профессиональным спортсменом. Он занимался борьбой.

Чехова долгие годы была с отцом в ссоре. Он ушел из семьи, когда она была еще маленькой. Впоследствии она отсудила у папы двухкомнатную квартиру в центре Москвы, где теперь живет ее мать. Ее стоимость восемь миллионов рублей. Отец никогда не платил алименты за свою дочь. Многие сомневались, что звезда появится на похоронах родителя.

«Мой папа был невероятно талантливым человеком. Я знала его давно, с раннего детства. Мы не смогли быть близкими людьми, но я вспоминаю его своим отцом», — заявила Чехова во время прощания с отцом.

Также актриса и телеведущая пояснила, почему она решила судиться со своим родителем, который ее за это возненавидел. «Я защищала свою маму по человеческим законам. Мама работала. Жила без мужа. Занималась моим воспитанием. Папа в физическом плане не сделал для меня ничего. Мама достойна квартиры, которая, как я считаю, по праву ей принадлежит», — сказала Чехова.