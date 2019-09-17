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Чехова купила шубу для собственной собаки

Телеведущая поделилась фотографией французского бульдога в меховой обновке.

Чехова купила шубу для собственной собаки
https://www.instagram.com/achekhova/

О пополнении в семействе Анфиса сообщила неделю назад. Тогда в ее квартире поселился милейший французский бульдог.

Телеведущая призналась, что всегда обожала эту породу, а увидев четвероногую девчушку, и вовсе влюбилась.

собака Анфисы Чеховой
https://www.instagram.com/achekhova/

Вот Чехова и решила, что питомцу нужен подарок. И нарядила собаку в шубку из натурального меха. Тем более, что на улице заметно похолодало и гладкошерстному «хвостику» стало холодно.

Напомним, ранее телеведущая уже шутила над новым членом семьи. И даже как-то иронизировала, что выбрала собаку под цвет мебели.

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Анфиса Чехова

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Чехова купила шубу для собственной собаки
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