Чехова купила шубу для собственной собаки

О пополнении в семействе Анфиса сообщила неделю назад. Тогда в ее квартире поселился милейший французский бульдог.
Телеведущая призналась, что всегда обожала эту породу, а увидев четвероногую девчушку, и вовсе влюбилась.
Вот Чехова и решила, что питомцу нужен подарок. И нарядила собаку в шубку из натурального меха. Тем более, что на улице заметно похолодало и гладкошерстному «хвостику» стало холодно.
Напомним, ранее телеведущая уже шутила над новым членом семьи. И даже как-то иронизировала, что выбрала собаку под цвет мебели.