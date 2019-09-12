Анфиса Чехова последние 10 лет наращивает волосы

Телеведущая Анфиса Чехова удивила подписчиков в Instagram неожиданной сменой имиджа. Прямые волосы Анфисы внезапно завились в кудри.

По словам телезвезды, ее родные волосы из-за частых укладок не растут ниже плеч, а потому она уже более 10 лет, то есть со времен передачи «Секс с Анфисой Чеховой», их периодически наращивает.

Она также рассказала, что в нашей стране это делают лучше, чем на Западе, а потому стилист самой Бритни Спирс, делавшая ей укладку в Лондоне, была очень удивлена такому высокому качеству работы российских специалистов и даже спрашивала у Анфисы контакты.

«Уж, не знаю, заезжала ли к ним Бритни, прежде чем у неё начала слегка течь крыша», — пошутила Чехова.

больше по теме Чехова предложила поклонникам выбрать кличку ее новому питомцу Телеведущая и её сын завели щенка французского бульдога.

Напомним, двумя днями ранее телеведущая показала поклонникам нового члена семьи — маленького французского бульдога, которого она решила купить своему сыну Соломону, мечтавшему о четвероногом друге. Посоветовавшись, они назвали собачку смешным именем Картошка.