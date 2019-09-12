КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Анфиса Чехова последние 10 лет наращивает волосы

Сегодня телеведущая вновь стала кудрявой.

Анфиса Чехова последние 10 лет наращивает волосы
Анфиса Чехова вернула кудряшки. Фото: Instagram

Телеведущая Анфиса Чехова удивила подписчиков в Instagram неожиданной сменой имиджа. Прямые волосы Анфисы внезапно завились в кудри.

По словам телезвезды, ее родные волосы из-за частых укладок не растут ниже плеч, а потому она уже более 10 лет, то есть со времен передачи «Секс с Анфисой Чеховой», их периодически наращивает.

Она также рассказала, что в нашей стране это делают лучше, чем на Западе, а потому стилист самой Бритни Спирс, делавшая ей укладку в Лондоне, была очень удивлена такому высокому качеству работы российских специалистов и даже спрашивала у Анфисы контакты.

«Уж, не знаю, заезжала ли к ним Бритни, прежде чем у неё начала слегка течь крыша», — пошутила Чехова.

Напомним, двумя днями ранее телеведущая показала поклонникам нового члена семьи — маленького французского бульдога, которого она решила купить своему сыну Соломону, мечтавшему о четвероногом друге. Посоветовавшись, они назвали собачку смешным именем Картошка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анфиса Чехованаращивание волос

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анфиса Чехова последние 10 лет наращивает волосы
Интересно?
Поделись с друзьями: