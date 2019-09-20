Звездный стиль

Похудевшая Анфиса Чехова подчеркнула фигуру «золотым» платьем с пайетками

Телеведущая создала лаконичный и стильный образ для праздничного выхода.

Похудевшая Анфиса Чехова подчеркнула фигуру «золотым» платьем с пайетками
Анфиса Чехова/globallookpress.com

Телеведущая Анфиса Чехова умеет дружить, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии телезвезды в компании ее подруг и друзей. Одна из приятных обязанностей в дружбе — поздравлять с днем рождения. Как призналась Анфиса, летом именинников в ее окружении было предостаточно. В четверг, 19 сентября, ведущая поздравляла еще одну подругу. 

«Марафон дней рождения подошел к концу. И завершился он шикарной золотой вечеринкой в честь Киры Сорокиной», — написала Чехова в Instagram.

На торжество телезвезда отправилась в лаконичном с виду наряде — никакого намека на декольте или разрез. Платье-футляр длины миди расшито пайетками в тон. Образ дополнили элегантные черные лодочки и черный клатч жесткой формы. Волосы Анфиса завила в локоны и уложила набок. Получилось лаконично, стильно и дорого.

Этим летом ведущая сбросила более 10 килограммов и теперь выглядит в подобных платьях невероятно сексуально.

Напомним, в середине сентября Анфиса похоронила отца Александра Корчунова. Их отношения складывались непросто, но ведущая смогла простить родителя и забыть все обиды.

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Анфиса Чеховашикарное платье
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Похудевшая Анфиса Чехова подчеркнула фигуру «золотым» платьем с пайетками
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