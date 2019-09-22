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У солиста группы «Градусы» Романа Пашкова родился сын

Певец был на гастролях, когда у его супруги Анны начались роды.

У солиста группы «Градусы» Романа Пашкова родился сын
Роман Пашков вновь стал отцом. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Солист группы «Градусы» Роман Пашков поделился с поклонниками замечательным известием. Артист заявил, что у него родился второй ребенок, что сделало этот день одним из самых счастливых в его жизни.

Супруга артиста Анна родила мальчика в ночь на воскресенье, 22 сентября. Новорожденного решили назвать Иваном. Роман не показал в Instagram лица младшего сына, отметив, что был на гастролях, когда у избранницы начались роды.

«Анечка, спасибо тебе. Я тебя очень люблю. Ты просто чудо. Я уже рядом, скоро увидимся», – подписал Пашков снимок с супругой.

Молодых родителей дружно поздравляют фанаты «Градусов», друзья и коллеги. Теплые слова в комментариях от собственного звездного семейства исполнителю адресовала и продюсер Яна Рудковская.

«Поздравляем! Очень счастливы за вас с Аней», – пишет жена Евгения Плющенко.

Фото: Instagram@pashock_official

А сама Анна показала в соцсети кадры встречи с мужем в родильном доме.

Фото: Instagram@ancha1983

Напомним, не так давно Роман Пашков едва не погиб в серьезном ДТП. По дороге в аэропорт, откуда он должен был отправиться на гастроли в Турцию, его автомобиль столкнулся с грузовиком. Певец, к счастью, отделался только сотрясением мозга, водитель транспортного средства тоже не получил серьезных травм.

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Тэги:

"Градусы"беременность и родыРоман Пашков
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У солиста группы «Градусы» Романа Пашкова родился сын
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