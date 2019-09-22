По стопам Рудковской: Чехова рассказала о важности завтраков

Завтраки Яны Рудковской давно стали одной из самых популярных рубрик в Инстаграме. Но неожиданно выяснилось, что не только продюсер придает большое значение самой первой трапезе за день.

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Анфиса Чехова поделилась с поклонниками, что ежедневная суета буквально сбивает с ног и для того, чтобы выстоят иногда нужно замедляться и посвятить время себе.

«Если есть возможность, хотя бы час в день посвятить счастливому ничегонеделанию, созерцанию красоты этого мира, ощущению вкусов и запахов, осязанию самого себя в пространстве своей Вселенной — сделайте это не задумываясь!

Мой завтрак — моя Медитация», — написала ведущая.

К посту она приложила фото, на котором сидит за белым столиком в открытом летнем кафе, залитом утренним солнцем. На столе у Чеховой чащка с кофе, бутылка воды и какое-то блюдо, украшенное фруктами, на тарелке.

Стоит отметить, что знаменитость очень следит за своим весом и питанием и это дает отличные результаты. Не так давно она показала фото в нижнем белье, демонстрирующем идеально подтянутую фигуру.