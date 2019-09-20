У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок

Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях. К примеру, незадолго до родов пара начала вести прямую трансляцию прямо из палаты, куда поместили беременную Александру Артемову.
Вскоре после этого Евгений Кузин выложил в своем Instagram фото. На нем оба супруга все в той же палате. Кузин снабдил свой пост сердечком, дав понять, что роды прошли успешно.
Подписчики восприняли новость на ура и начали поздравлять пару. «19.09.19 очень красивая дата. Поздравляю вас», «Женя, какой ты молодец, что пошёл с женой», — написали поклонники пары. Счастливых родителей также поздравила в комментариях Ольга Бузова.