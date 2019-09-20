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У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок

Звезды «Дома-2» поделились радостной новостью в соцсетях.

У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок
Евгений Кузин и Александра Артемова. Фото: https://www.instagram.com/kuzin_zhenya

Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях. К примеру, незадолго до родов пара начала вести прямую трансляцию прямо из палаты, куда поместили беременную Александру Артемову. 

Вскоре после этого Евгений Кузин выложил в своем Instagram фото. На нем оба супруга все в той же палате. Кузин снабдил свой пост сердечком, дав понять, что роды прошли успешно. 

Подписчики восприняли новость на ура и начали поздравлять пару. «19.09.19 очень красивая дата. Поздравляю вас», «Женя, какой ты молодец, что пошёл с женой», — написали поклонники пары. Счастливых родителей также поздравила в комментариях Ольга Бузова.

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«Дом-2»беременность и родыдетиЕвгений КузинСаша Артемова
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У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок
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