У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок

Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях. К примеру, незадолго до родов пара начала вести прямую трансляцию прямо из палаты, куда поместили беременную Александру Артемову.

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Вскоре после этого Евгений Кузин выложил в своем Instagram фото. На нем оба супруга все в той же палате. Кузин снабдил свой пост сердечком, дав понять, что роды прошли успешно.

Подписчики восприняли новость на ура и начали поздравлять пару. «19.09.19 очень красивая дата. Поздравляю вас», «Женя, какой ты молодец, что пошёл с женой», — написали поклонники пары. Счастливых родителей также поздравила в комментариях Ольга Бузова.