Грачевский пропустил съемки семилетней дочери в «Ералаше»

Режиссер признался порталу Teleprogramma.pro, что радуется успехам Василисы. А вот отношения с ее мамой комментировать отказывается.

Младшей дочери Бориса Грачевского от второго брака недавно исполнилось семь лет. Как сообщил знаменитый режиссер, в день рождения маленькая Василиса получила необычный подарок.

больше по теме Грачевский вспомнил свой последний разговор с Заворотнюк полгода назад Он отметил, что ему и в голову не могло прийти о проблемах со здоровьем актрисы.

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Грачевский рассказал, что, конечно, поздравил девочку с 7-летием. Она получила много презентов, но главным из них стало участие в новой серии «Ералаша».

«Главный подарок, что она снялась в «Ералаше» и он вышел», – говорит Борис Юрьевич.

Режиссер отметил, что сам на съемочной площадке не присутствовал, но Василиса справилась со своей актерской задачей самостоятельно и без присутствия папы.

Младшую дочь Грачевскому родила его вторая жена, актриса и телеведущая Анна Панасенко. Пара развелась в 2014 году, бракоразводный процесс не был мирным, но экс-супругам удалось договориться. Анна не возражает против встреч дочери с отцом. Режиссер поддерживает с ребенком общение, а вот отношения с ее мамой он комментировать отказался. Видимо, они все еще напряженные.

Сейчас Грачевский женат на актрисе и певицы Екатерине Белоцерковской. Совместных детей у супругов нет, а от первого брака у Бориса Юрьевича есть уже взрослые сын Максим и дочь Ксения, последняя в свое время работала над «Ералашем».