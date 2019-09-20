Младшая дочка Бориса Грачевского выросла копией папы

Младшая дочка Бориса Грачевского отмечает семилетие. Девочка выросла точной копией знаменитого папы и, возможно, пойдет по его стопам. Она уже интересуется «Ералашем» и успела дебютировать в детском тележурнале.

Василиса родилась от модели Анны Панасенко. Тогда режиссер и стройная брюнетка были супругами и ничего не предвещало их расставания. Развод случился в 2016 году и дался экс-супругам тяжело. Но, несмотря на это, режиссер продолжает поддерживать отношения с наследницей.

В день рождения Василисы он одним из первых поздравил девочку в соцсетях и, конечно же, не забыл о подарке для школьницы.

«Василиса 7 лет! Поздравляю! Смотрите на ЮТУБЕ премьеру сюжета Ералаша «Совсем другое дело»! С днем рождения, дорогая доченька!» – делится своей радостью Грачевский.

В свою очередь, мама девочки, Анна Грачевская, организовала дочке сюрприз. С самого утра именинницу ждал у подъезда огромный медведь. Мишка пришел не с пустыми руками, а принес имениннице подарки и, конечно же, цветы.

Мама признается, что сюрприз удался.

«Дочка была в шоке. И соседи были в шоке, увидев 3-х метрового Мишаню!» — раскрывает детали праздника Грачевская.

Впереди именинницу ждут еще сюрпризы, поздравления от одноклассников и друзей. А праздничный торт и веселье намечено на субботу, чтобы не отвлекать школьницу от учебного процесса, сообщает телеканал «360»».

На дне рождения Василисы будет присутствовать Артем Кузякин, отчим девочки. Именно он помогал Анне Грачевской пережить развод с режиссером и поддерживал ее. Капитан баскетбольного клуба «Зенит» даже перебрался из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы быть поближе к девушке.

Вскоре дружба перетекла в любовные отношения и Артем сделал предложение модели. Анна приняла его благосклонно. К тому моменту она была довольно популярна и обеспечена: девушка стала телеведущей, снялась обнаженной для журнала «Playboy» и стала лицом сети магазинов интим-товаров.

Что касается настоящего отца Василисы, то он тоже нашел свое счастье. 70-летний Борис Грачевский довольно скоро оформил отношения с 34-летней Екатериной Белоцерковской. Мэтр признается, что счастлив с молодой супругой.

Екатерина смогла подобрать ключик не только к сердцу Грачевского, но и к сердечку его дочки. Она отлично ладит с девочкой и тоже присоединилась к поздравлениям, пишет сайт dni.ru.