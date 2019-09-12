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Борис Грачевский пообещал большой концерт в честь 45-летия «Ералаша»

Создатель знаменитого киножурнала рассказал о планах на будущее порталу Teleprogramma.pro.

Борис Грачевский пообещал большой концерт в честь 45-летия «Ералаша»
Борис Грачевский. Фото: globallookpress

Легендарному «Ералашу» исполнилось 45 лет. В 1974 году первые серии юмористического киножурнала начали показывать в кинотеатрах, а затем на телевидении.

Новые эпизоды «Ералаша» выходят и сейчас. Портал Teleprogramma.pro связался с основателем и художественным руководителем проекта Борисом Грачевским, чтобы узнать о его планах на будущее.

Как рассказал режиссер, киножурнал продолжает пользоваться популярностью как у маленьких, так и у взрослых зрителей. Это наглядно доказывает число подписчиков и просмотров канала «Ералаш» на YouTube. К настоящему моменту на него подписаны почти 1,6 миллиона пользователей, а общее число просмотров давно перевалило за миллиард.

«Один миллиард и триста тридцать восемь миллионов просмотров. Вот что самое главное. Значит, мы нужны, мы хорошее дело делаем», – говорит Борис Юрьевич.

Работа над новыми сюжетами журнала не прекращается ни на день. А к концу года Грачевский пообещал порадовать поклонников большим концертом в честь юбилея «Ералаша».

«Приходите, будет много интересного!» – подытожил режиссер.

Напомним, концерты по случаю дней рождений знаменитого киножурнала стали доброй традицией. Первое такое шоу было подготовлено к 10-летию проекта, когда Грачевский и Юлий Гусман сняли фильм-концерт «Что такое «Ералаш»?».

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Борис ГрачевскийЕралашрежиссер

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Борис Грачевский пообещал большой концерт в честь 45-летия «Ералаша»
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