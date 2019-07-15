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Экс-супруга Бориса Грачевского полностью разделась на берегу океана

32-летняя Анна Грачевская продемонстрировала женственные формы.

Экс-супруга Бориса Грачевского полностью разделась на берегу океана
Анна Грачевская порадовала поклонников фото топлес ФОТО: www.instagram.com/anna_grachevskaya/

Экс-супруга 70-летнего Бориса Грачевского проводит время на побережье океана. Девушка отправилась на Мальдивы и с удовольствием делится с подписчиками шикарными фото. Нужно отметить, что шикарен не только курорт, но и сама Анна. Она продемонстрировала отличную фигуру.

32-летняя Грачевская полностью обнажилась ради красивого снимка. На отдыхе она уже две недели и за это время успела загореть.

Сама Анна отметила, что эта картинка для хейтеров. Она обещает, что больше не будет радовать их своими прелестями. А пока готова показать себя без прикрас: на снимке экс-супруга худрука «Ералаша» смотрит на лазурную гладь океана. Пока она созерцает красоты, подписчики обсуждают формы красавицы.

Борис Грачевский женился на Анне в 2011 году. Она на 38 лет младше режиссера, в браке супруги прожили три года. У них родилась дочка Василиса. Развод не был тихим, но им удалось договориться. Отец имеет возможность видеться с дочкой — экс-супруга не возражает, пишет сайт Дни.ру.

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Экс-супруга Бориса Грачевского полностью разделась на берегу океана
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