Меган Маркл и принц Гарри улетели на свадьбу в Италию без сына

Герцогиня Меган и ее супруг, принц Гарри, улетели в Италию без маленького сына. Пара отправилась на свадьбу подруги Меган в Рим. Четырехмесячного Арчи супруги решили оставить дома из-за дальности перелета. Сейчас малыш находится под наблюдением сиделок и родственников. В скором времени ему предстоит первый рабочий перелет вместе с родителями — в Африку.

Пара появится на свадьбе дизайнера Миши Нону (в свое время герцогиня выпустила с ней коллекцию классической одежды). Именно бывший муж Миши приложил руку к знакомству Гарри с Меган Маркл: он дружен с принцем.

Среди гостей торжества ожидается множество знаменитостей – уже известно о прибытии Иванки Трамп с Джаредом Кушнером, Кэти Перри, Орландо Блума. Имена остальных звездных гостей пока держатся в секрете. Не исключено, что всем гостям будет обеспечена конфиденциальность, отмечает pagesix.