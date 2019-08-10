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Кэти Перри презентовала на YouTube клип на песню Small Talk

За два дня видео уже посмотрело более миллиона человек.

Кэти Перри презентовала на YouTube клип на песню Small Talk
Кэти Перри спела о расставании влюбленных. Фото: instagram.com/katyperry/

Американская певица Кэти Перри сняла клип на свой сингл Small Talk. Ролик, как и песня поп-дивы, посвящен взаимоотношениям влюбленных. Примечательно, что в кадре нет самой звезды – в клипе задействованы всего два артиста.

34-летняя Кэти Перри поет о переживаниях двух людей, которые приняли решение расстаться. При этом в личной жизни самой исполнительницы, которая встречается с актером Орландо Блумом, все в порядке. Пара переживает романтический период и демонстрирует идиллию.

В аннотации к видео указано, что продюсерами песни являются Чарли Пут и Джейкоб Кашер, которые ранее сотрудничали с Maroon 5 и Аврил Лавин.

Ранее стало известно, что Кэти Перри нарушила закон об авторских правах и сплагиатила у рэпера Маркуса Грея музыку, на основе которой записала свой хит Dark Horse. Сама знаменитость не признала свою вину, заявив, что никогда не слышала эту песню.

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Кэти Перриновый клип

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Кэти Перри презентовала на YouTube клип на песню Small Talk
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