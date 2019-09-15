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Меган Маркл публично призналась принцу Гарри в любви

Герцогиня призналась, что муж вдохновляет ее.

Меган Маркл публично призналась принцу Гарри в любви
Фото: Eastnews.com

Младший внук королевы Елизавета, принц Гарри, сегодня празднует день рождения. Герцогу Сассекскому исполнилось 35 лет. Вся королевская семья и поклонники поздравляют именинника, но одним из самых теплых стало пожелание его жены, Меган Маркл.

На официальной странице в Instagram герцогиня написала: «Твоя служба своему народу вдохновляет меня каждый день. Ты самый лучший муж и самый удивительный папа для нашего сына. Мы любим тебя!»

Поздравление Меган соповодила коллажем из фотографий мужа в самые важные периоды его жизни. Так, там есть снимки Гарри с матерью, принцессой Дианой, вместе с братом Уильямом в школе, во время военной службы и, конечно, на свадьбе и с сыном на руках.

Стоит отметить, что о планах празднования молодой семьи пока ничего неизвестно. Учитывая, что в последнее время чета герцогов Сассекских стала часто покидать Великобританию, велика вероятность, что они отправятся куда-нибудь на частном самолете. Ранее пара уже летала с малышом Арчи на Ибицу.

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Меган Маркл публично призналась принцу Гарри в любви
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