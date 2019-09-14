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Пятница, 13-е: Собчак и Богомолов рассказали, что их свадьба могла сорваться

А за два дня до торжества молодожены не знали, где состоится праздник.

Пятница, 13-е: Собчак и Богомолов рассказали, что их свадьба могла сорваться
КСЕНИЯ СОБЧАК. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В свое время общественность весьма удивили не только новости о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, но и своеобразная дата – пятница, 13-е. Накануне торжества в программе «Вечерний Ургант» рассказали, что видимо, именно по этой причине торжество могло сорваться, а за два дня до праздника молодожены даже не знали, где он пройдет.

При этом Константин признался, что он абсолютно суеверный человек, а Ксения сказала, что в приметы не верит. Тогда еще жених Богомолов отметил, что верит, например, в черную кошку, сулящую неудачу. Собчак же разоткровенничалась, мол, Константин заставляет ее смотреться в зеркало, когда приходится неожиданно возвращаться домой.

Напомним, в этом же шоу Иван Ургант провел несколько свадебных ритуалов для молодоженов, ведь большинство россиян не увидят реального бракосочетания звезд. Потому ведущий «расписал» Богомолова и Собчак, а потом Ксения бросила букет невесты, который «поймал» манекен Ольги Бузовой.

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Пятница, 13-е: Собчак и Богомолов рассказали, что их свадьба могла сорваться
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