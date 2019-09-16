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«Много надо успеть»: Басков показал пророческое видео с Анастасией Заворотнюк

Актриса пела дуэтом с музыкантом на новогодней передаче.

«Много надо успеть»: Басков показал пророческое видео с Анастасией Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк/instagram.com/a_zavorotnyuk/

Николай Басков опубликовал в своем блоге архивные видеокадры, сделанные на одной из новогодних телепрограмм. На видео харизматичная Анастасия Заворотнюк поет в дуэте со знаменитым тенором. Если внимательно прислушаться к ее словам, смысл их потрясет многих.

В кадре актриса поет пророческие слова:

«Много мне надо успеть, времени у меня нет вообще. Нужно сняться в кино, а кино – не одно. Шоу нужно вести, так что, Коля, прости».

Николай Басков написал, что очень трудно принять болезнь своих близких и уж тем более их уход. Он искренне переживает вместе с близкими Анастасии, поскольку сам недавно пережил трагедию. Напомним, этим летом артист похоронил любимого отца — Виктора Баскова.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк впала в опухолевую кому и находится в реанимационном отделении частной клиники под аппаратом искусственной вентиляции легких. У актрисы диагностирована 4 стадия рака головного мозга.

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«Много надо успеть»: Басков показал пророческое видео с Анастасией Заворотнюк
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