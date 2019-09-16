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Врач-онколог рассказал о сложностях лечения болезни Заворотнюк

У пациентов с неоперабельной опухолью есть надежда прожить два года.

Врач-онколог рассказал о сложностях лечения болезни Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк/фото: globallookpress.com

Новость о госпитализации и тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк  стала полной неожиданностью не только для ее поклонников, ни и для коллег по цеху и даже друзей. Многие не могут поверить, что состояние артистки настолько тяжелое.

Напомним, официальной информации о самочувствии Анастасии нет — ее родные хранят молчание. Предположительно, у прекрасной няни выявили злокачественную опухоль мозга в последней стадии.

Врач-онколог Андрей Пылев рассказал в интервью телеканалу «Звезда», какие трудности возникают при лечении глиобластомы и какие у пациентов шансы на исцеление. По его словам, лечение возможно, но  на разных стадиях развития заболевания применяется различная тактика.

«Если удаление возможно, то проводится операция и пациент получает лучевую, химиотерапию и медикаменты. Данный лечебный цикл, который в среднем длится полгода, является наиболее оптимальным. При неоперабельной опухоли варианты лечения тоже возможны», — заявил Пылев.

При этом он подчеркнул, что с диагнозом глиобластома — вылечиться и прожить всю жизнь невозможно. Пациенты погибают от нарастающего отека мозга. Однако при соответствующей терапии человек может жить до двух лет.

«Бывали случаи, когда пациенты проживали пять лет, но это скорее исключение из правил», — уточнил онколог.

Как стало известно, Анастасия Заворотнюк сейчас находится в Европейском медицинском центре в Москве. У нее последняя четвертая стадия рака. Рядом с ней в палате находятся ее муж фигурист Петр Чернышев и ее родители. Звезда уже полгода не появляется на светских мероприятиях. Ее представители отказываются комментировать информацию о здоровье Заворотнюк.

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Врач-онколог рассказал о сложностях лечения болезни Заворотнюк
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