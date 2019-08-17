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Басков пообещал еще не раз спеть на бис с Повалий

Этот дуэт долгие годы считался одним из самых красивых на эстраде.

Басков пообещал еще не раз спеть на бис с Повалий
Басков пообещал еще спеть с Повалий/globallookpress.com

«Золотой голос России» Николай Басков в Instagram опубликовал забавный архивный ролик, который был записан много лет назад. На сцене можно увидеть сегодняшнего президента Украины Владимира Зеленского, певицу Таисию Повалий и самого Баскова. Как известно, вместе с украинской исполнительницей музыкант исполнил несколько песен в дуэте, которые очень полюбились зрителям и слушателям.

На кадрах видеозаписи Зеленский общается со звездами эстрады. «Таичка, послушай. Коля без тебя играет в «Что? Где? Когда? Типа он умный, а ты поняла, да», — говорит он, обращаясь к певице. Затем Зеленский подходит к Баскову и продолжает общение уже с ним. «Николай. Повалий сказала про вас. Но я так не считаю…» — продолжает он.

«Самое главное, что она хоть что-то сказала», — реагирует на это Басков и зал взрывается аплодисментами. «Она вообще говорящая. Я знаю», — отвечает Зеленский. «Я считаю, что шикарной женщине вообще не надо говорить», — продолжает Басков. «Судя по последним данным Повалий готовит концерт: «Мне 25, в Баскову уже 30», — произносит в конце ролика нынешний президент Украины.

«Все меняется, но наш творческий союз с Таисией Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах. И мы ещё не раз споём на бис», — заявил Николай Басков в подписи под видеозаписью.

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Тэги:

Владимир ЗеленскийНиколай БасковТаисия ПовалийУкраина

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Басков пообещал еще не раз спеть на бис с Повалий
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