Актриса Анастасия Заворотнюк мечтала переехать жить в Ялту. В 2017 году она посетила полуостров Крым с комедийным спектаклем «Третий лишний». Тогда-то она и высказывал мысли, что может перебраться жить в этот прекрасный город вместе со своим семейством. Она говорила, что с Крымом у не связано очень много позитивных эмоций.

Интересно, что сейчас некоторые украинские СМИ откровенно злорадствуют над российской актрисой. Журналисты считают, что звезду настигла карма за визит на полуостров.

Кстати, именно в Крыму звезда несколько лет назад отмечала годовщину свадьбы со своим супругом Петром Чернышевым. Также на полуострове она участвовала вместе с супругом в проекте «Ялта ICE» на катке.

Интересно, что супруг актрисы в последнее время был в Крыму очень частым гостем. Он вместе с фигуристкой Татьяной Навкой ставил здесь ледовый спектакль «Золушка». Не так давно он был вынужден вернуться в Москву. Сейчас, по слухам, он неустанно дежурит в палате своей жены, которая находится в очень тяжелом состоянии, сообщает портал Dni.ru.