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Анастасия Заворотнюк мечтала переехать жить в Ялту

В 2017 году она посетила полуостров с комедийным спектаклем «Третий лишний».

Анастасия Заворотнюк мечтала переехать жить в Ялту
Заворотнюк мечтала уехать жить в Крым/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк мечтала переехать жить в Ялту. В 2017 году она посетила полуостров Крым с комедийным спектаклем «Третий лишний». Тогда-то она и высказывал мысли, что может перебраться жить в этот прекрасный город вместе со своим семейством. Она говорила, что с Крымом у не связано очень много позитивных эмоций.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк была без ума от Ялты/globallookpress.com

Интересно, что сейчас некоторые украинские СМИ откровенно злорадствуют над российской актрисой. Журналисты считают, что звезду настигла карма за визит на полуостров.

Кстати, именно в Крыму звезда несколько лет назад отмечала годовщину свадьбы со своим супругом Петром Чернышевым. Также на полуострове она участвовала вместе с супругом в проекте «Ялта ICE» на катке.

Интересно, что супруг актрисы в последнее время был в Крыму очень частым гостем. Он вместе с фигуристкой Татьяной Навкой ставил здесь ледовый спектакль «Золушка». Не так давно он был вынужден вернуться в Москву. Сейчас, по слухам, он неустанно дежурит в палате своей жены, которая находится в очень тяжелом состоянии, сообщает портал Dni.ru.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевКрымПетр ЧернышевЯлта

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Анастасия Заворотнюк мечтала переехать жить в Ялту
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